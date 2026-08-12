Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας (συμπεριλαμβάνεται και η Αττική), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, υπάρχει για τις κάτωθι περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κρατικές υπηρεσίες, Περιφέρεις και Δήμοι των συγκεκριμένων περιοχών, έχουν λάβει ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική επίσης, βρίσκεται σε μερική επιφυλακή και διατηρείται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΠΣ και θα αυξηθούν οι εναέριες περιπολίες, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίσης, για τις συγκεκριμένες περιοχές, εφαρμόζεται το σχέδιο, όπου μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.