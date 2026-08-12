Κατείχε και διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη από αστυνομικούς σε περιοχή της Αθήνας, ένας 46χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά, ο 46χρονος, εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όπου επάνω του είχε, έντεκα νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 9,2 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο κινητά τηλέφωνα, αλλά και το ποσό των 1.605 ευρώ.

Ο 46χρονος, που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, για κλοπές, παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών και περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.