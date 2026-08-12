ΔΥΠΑ: Λήγει στις 18/8 η προθεσμία για 1.000 θέσεις εργασίας πτυχιούχων

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τους άνεργους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59.

Το πρόγραμμα αφορά 1.000 θέσεις εργασίας στη ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25 έως 54 ετών, αποφοίτους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Οι επιλεγέντες θα εργαστούν για 12 μήνες, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο τομέα. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στα 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω μοριοδότησης, με βασικά κριτήρια τη διάρκεια της ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική εμπειρία, τη συμμετοχή σε πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης, την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και την ατομική δομημένη συνέντευξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία υπηρεσία τοποθέτησης.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων που δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας σταθερή εργασία για έναν χρόνο και τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σε θέσεις του δημόσιου τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα την αίτησή τους, καθώς μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.