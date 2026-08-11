Μαχαίρια και κινητά στις φυλακές Κέρκυρας – 8 συλλήψεις

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κέρκυρας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν στην κατοχή εγκλείστων και κατασχέθηκαν επτά αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τρεις φορτιστές και δύο κάρτες SIM.

Παράλληλα, σε κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο επιπλέον αυτοσχέδια μαχαίρια.

Για τα ευρήματα συνελήφθησαν συνολικά οκτώ έγκλειστοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.