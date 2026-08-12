Τουλάχιστον 147 αλλοδαποί εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συντόνισε τις τελευταίες ώρες, τρεις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό- περισυλλογή, 147 συνολικά αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Drone της FRONTEX, εντόπισε λέμβο, 45 μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην οποία επέβαιναν 32 αλλοδαποί, και σκάφος της FRONTEX, αφού τους παρέλαβε, τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην άλλη περίπτωση, επίσης Drone της FRONTEX, εντόπισε σήμερα, λέμβο με 69 ανθρώπους, εξήντα μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σκάφος της FRONTEX, αφού τους παρέλαβε τους μετέφερε στο ίδιο λιμάνι.

Στην τελευταία περίπτωση, το βράδυ της Τρίτης 11/8/2026, αεροσκάφος της FRONTEX, εντόπισε άλλη λέμβο με 46 άτομα, 37 μίλια, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σκάφος του Λιμενικού, τους παρέλαβε, και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες.