Προσπάθησε να εξαπάτησει ανήλικη για να αρπάξει κοσμήματα

Συνελήφθη από την Αστυνομία, ένας νεαρός ημεδαπός, ο οποίος, προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρίας οπτικών ινών, και προσπάθησε μέσω τηλεφώνου, να εξαπατήσει ένα ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του, να μαζέψει κοσμήματα σε σακούλα, προκειμένου να τα ελέγξει.

Ωστόσο, η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας, απέτρεψε τον νεαρό, να αφαιρέσει τα κοσμήματα από την ανήλικη και προσπάθησε να την εξαπατήσει.

Ωστόσο, ο δράστης που εντοπίστηκε λίγο αργότερα, να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη και συνελήφθη, και επάνω του, βρέθηκε και κατασχέθηκε, το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.