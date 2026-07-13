Συναγερμός στη Λαμία από σαλμονέλα

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, μετά την εμφάνιση δεκάδων κρουσμάτων σαλμονέλας τις τελευταίες ημέρες.

Περισσότερα από 20 άτομα προσήλθαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, ενώ 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά, ενδέχεται να συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής πηγής προέλευσης.

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της παρουσίας σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και ξεκινούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό της αιτίας και της πηγής της μόλυνσης.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας αναφέρει:

Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Μάλιστα, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ. Ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.