Ελάφι μπλέχτηκε σε πεταμένα δίχτυα

Τα δίχτυα που πέταξε κάποιος ασυνείδητος στη θάλασσα βρέθηκαν μπλεγμένα στα κέρατα ενός ελαφιού στη Μονή της Αίγινας. Χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από τον σύλλογο προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής, ΑΝΙΜΑ, για να βοηθήσουν το ζώο και να αφαιρέσουν τα δίχτυα με ασφάλεια.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής:

“Ενα ιδιαίτερο περιστατικό κλήθηκε να διαχειριστεί η ΑΝΙΜΑ στο νησάκι Μονή, απέναντι από την Αίγινα. Ενα από τα ενήλικα αρσενικά πλατώνια του νησιού εντοπίστηκε με μπλεγμένο δίχτυ ψαρέματος στα κέρατά του. Το ζώο έδειχνε να ενοχλείται ιδιαίτερα αλλά η προσέγγιση του για την αφαίρεση του διχτυού δεν ήταν εφικτή, ούτε ασφαλής. Ζητήθηκε η βοήθεια της ΑΝΙΜΑ λοιπόν, και ο κτηνίατρός μας Γρηγόρης Μαρκάκης, που διαθέτει πλέον νόμιμη άδεια κατοχής και οπλοφορίας, πήρε το πρώτο πρωινό πλοίο για την Αίγινα και έσπευσε στο νησί προκειμένου να αναισθητοποιήσει με ασφάλεια το ζώο, με χρήση εξειδικευμένου αναισθητικού όπλου, ευγενική δωρεά προς την ΑΝΙΜΑ του Ιδρύματος Μιχαήλ Τοσίτσα. Η αναισθησία, η αφαίρεση του διχτυού και η ανάνηψη του ζώου κύλησαν ομαλά και το πλατώνι πλέον είναι ασφαλές. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των δασονόμων της Αίγινας Κατερίνας Παπαμιχαήλ και Μαρίας Θεοδωράκου και των εργαζομενων του beach bar της Μονής, που εντόπισαν το ζώο καθώς επίσης και των βαρκάρηδων που ανέλαβαν την έγκαιρη μεταφορά του κτηνιάτρου στο νησί. Ενα περιστατικό που καταδεικνύει τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης απόρριψης αλιευτικού εξοπλισμού, αλλά και τα ωφέλη των σωστών συνεργασιών. Αν θελετε να στηρίξετε τις επόμενες διασώσεις της ΑΜΙΜΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε το e-shop μας. Κάθε αγορά βοηθά να συνεχίσουμε το έργο μας. https://shop.wild-anima.gr”