Προφυλακίστηκε η 42χρονη για τα βασανιστήρια με τον μπαλτά 

Η 42χρονη από την Ρουμανία που βασάνιζε και κακοποιούσε άγρια μία 55χρονη σε σπίτι στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου κρίθηκε ομόφωνα προφυλακιστέα από εισαγγελέα και ανακριτή Ηρακλείου σήμερα το πρωί μετά την απολογία της .

Αδιάψευστος μάρτυρας των πράξεων της, βίντεο που ήταν αποθηκευμένα σε κινητό τηλέφωνο και ανακαλύφθηκαν τυχαία από την αστυνομία μετά από μία καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν σε περισσότερα από δέκα βίντεο την 42χρονη να βρίζει και να χτυπά την 55χρονη, να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά και όταν μάτωνε το κεφάλι της να πίνει το αίμα. Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έκαναν μεγάλη έρευνα για να ταυτοποιήσουν τις δύο γυναίκες. Όταν εντόπισαν το θύμα διαπίστωσαν ότι είχε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου περιέγραψε όσα βίωσε επί περίπου 30 ημέρες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι η 42χρονη την είχε δέσει και με καλώδιο αλλά κατάφερε να λυθεί και να διαφύγει. Η δράστιδα ίδια δεν μπόρεσε να αρνηθεί τις πράξεις της προσπάθησε όμως να τις δικαιολογήσει προβάλλοντας λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Πριν από λίγο πήρε τον δρόμο για την φυλακή.