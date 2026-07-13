Δύο συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών στον Έβρο

Δύο άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο (12/7) στον Έβρο, σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούμενα για παράνομη διακίνηση μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού εντόπισαν οδηγό Ι.Χ. να μεταφέρει δύο μετανάστες, ενώ λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν δεύτερο οδηγό, ο οποίος μετέφερε ακόμη τρεις μετανάστες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των δύο οχημάτων και κινητών τηλεφώνων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Σουφλίου.