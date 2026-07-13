Χαλκιδική: Ανατροπή τουριστικής λέμβου

Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια τεσσάρων ατόμων στη Χαλκιδική, όταν η νοικιασμένη τουριστική βάρκα στην οποία επέβαιναν ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή της νήσου

«Αμπελίτσι» στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν. Τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν τη λέμβο ημιβυθισμένη, ενώ οι τέσσερις επιβάτες (τρεις Έλληνες και ένας Αλβανός υπήκοος) βρέθηκαν στα ρηχά κοντά στην ακτή. Όλοι τους περισυλλέχθηκαν από ταχύπλοο σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

Η βάρκα ρυμουλκήθηκε από την εταιρεία ενοικίασης, ενώ το Λιμεναρχείο απαγόρευσε τον απόπλου της μέχρι να ελεγχθεί και να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.