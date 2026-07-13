Σέρρες: Άνοιξε η άσφαλτος μετά τη δυνατή βροχή και το μπουρίνι

Όταν πέρασε το ξαφνικό δυνατό μπουρίνι που χτύπησε χθες το απόγευμα τις Σέρρες οι κάτοικοι της περιοχής Καλλιθέα είδαν οτι η κακοκαιρία άφησε πίσω της μία μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα στη διασταύρωση των οδών Άννης Τριανταφυλλίδου και Δευκαλίωνος. Η τρύπα είχε διάμετρο περίπου 40 εκατοστών και βάθος 50. Αμέσως οι ίδιοι τοποθέτησαν προστατευτική κορδέλα για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος καθώς η ώρα ήταν προχωρημένη και η ορατότητα περιορισμένη, ενώ ειδοποίησαν την τροχαία προκειμένου να αποκλειστεί η κυκλοφορία.

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής στον ALPHA δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο καθώς έχουν γίνει στο ίδιο έργο θεατές και στο παρελθόν. Αυτό που ζητούν είναι η άμεση αποκατάσταση της κακοτεχνίας.

Πηγή βίντεο: Ελεύθερο βήμα Εφημερίδα