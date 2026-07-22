Συναγερμός για οσμή φυσικού αερίου στον Πειραιά

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο δρόμους προχώρησαν οι αρχές, μετά από οσμή φυσικού αερίου που σημειώθηκε στην περιοχή.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν:

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη.

Στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου.

Παράλληλα, οι αρχές προχωρούν σε εκκένωση των γειτονικών κατοικιών για προληπτικούς λόγους, ενώ στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της διαρροής, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.