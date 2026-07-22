Αύριο η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων δίνεται αύριο καθώς νωρίς το μεσημέρι αναμένονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα με δύο τρόπους. Πρώτον μέσω τις πλατφόρμας https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό και τα τέσσερα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο). Όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο με τα αποτελέσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν τα αποτελέσματα για τα ΣΑΕΚ θα μπορούν να τα δούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που είχαν αποκτήσει για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού Δελτίου