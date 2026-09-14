Σύλληψη για παράνομη θήρα στη Ναυπακτία

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας από τα θηροφύλακες του κυνηγετικού συλλόγου Ευπαλίου και Λιδωρικίου σημειώθηκε αυτή την φορά σε περιοχή της Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα οι θηροφύλακες του κυνηγετικού συλλόγου έχοντας στην διάθεσή τους πληροφορίες για παράνομη θήρα, πραγματοποίησαν έλεγχο κατά την διάρκεια νυχτερινής περιπολίας, σε συνεργασία με τους θηροφύλακες του συλλόγου αλλά και της της ομοσπονδιακής θηροφυλακής εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα για παράνομη θήρα.

Ο άνδρας βρισκόταν στο χωριό Στράνωμα Ναυπακτίας , στη θέση Κάτω Κάμπος και κυνηγούσε παράνομα πεζός. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του ένα δίκαννο όπλο, στο οποίο είχε προσαρμοστεί προβολέας. Το όπλο, ο προβολέας και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Για ακόμη μια φορά αναδεικνύεται η σημαντική δουλειά που επιτελούν οι θηροφύλακες που κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθούν να περιφρουρήσουν την άγρια πανίδα της περιοχής και να καταστήσουν σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι το παράνομο κυνήγι δεν έχει θέση στη Ναυπακτία και την Δωρίδα.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι δασικές υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί με αποτέλεσμα η επιτήρηση των κυνηγών να γίνεται αποκλειστικά σχεδόν από τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες οι οποίοι πολλές φορές ήρθαν αντιμέτωποι με λαθροθήρες που δεν δίστασαν να υψώσουν όπλο και να τους σημαδέψουν, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε και την απόπειρα τραυματισμού θηροφύλακα από λαθροθήρα που προσπάθησε να τον πατήσει με το όχημά του.