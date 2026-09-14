«Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων τόνου από την Τουρκία

Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία κατασχέθηκαν στην Αττική, πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες εντόπισαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης στο φορτίο, συνολικού καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών.

1.903 κιβώτια κρίθηκαν «Μη Ασφαλή»

Το φορτίο αποτελούνταν από 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο. Τα προϊόντα χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή» και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η διάθεσή τους στην αγορά απαγορεύθηκε και ολόκληρη η ποσότητα οδηγήθηκε για καταστροφή.

Η υπόθεση εντοπίστηκε στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και όχι έπειτα από καταγγελία ή αφού το προϊόν είχε ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Οι έλεγχοι στον Πειραιά

Το φορτίο ελέγχθηκε από τον αρμόδιο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου Πειραιά, όπου έγινε δειγματοληψία. Στη συνέχεια, η Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους πραγματοποίησε τον εργαστηριακό έλεγχο.

Σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας, η ισταμίνη ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 200 mg/kg. Η μέση τιμή έφτασε τα 574,1 mg/kg, έναντι ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100 mg/kg. Μετά τα εργαστηριακά αποτελέσματα, κλιμάκιο κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προχώρησε στην κατάσχεση όλου του φορτίου.

Τα 19.448,04 κιλά αποκλείστηκαν από κάθε δυνατότητα διάθεσης στην αγορά και οδηγήθηκαν, υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης για την οριστική καταστροφή τους.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Στη δημόσια υγεία δεν κάνουμε εκπτώσεις»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου τόνου κατασχέθηκαν και κανένα κουτί δεν έφτασε στον καταναλωτή. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και συστηματικά, ενώ χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, στους πρώτους 30 μήνες της θητείας της παρούσας περιφερειακής αρχής πραγματοποιήθηκαν 24.136 έλεγχοι, με κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων και την επιβολή προστίμων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.