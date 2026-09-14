Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Πίσω στην παλιά του γειτονιά στους δρόμους που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πόνος, θλίψη και ένα γιατί για τον χαμό του δημοφιλή καλλιτέχνη.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ για την αγρυπνία και παρέμεινε στον ιερό ναό για το τελευταίο αντίο σήμερα στη 13:00 το μεσημέρι. Η συγκίνηση είναι διάχυτη στην Νίκαια για το “παιδί της νύχτας”.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η φωνή του σίγησε για πάντα, και η πίστα άδειασε από την παρουσία του.

Μας ενημερώνουν η Μαρία Παπαβλάχου και η Εβίτα Πίσσα.