Συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή και διακίνηση

Είχαν σκοπό να τα δώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση

Στη σύλληψη ενός 30χρονου Έλληνα και ενός 36χρονου Τούρκου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.Έπειτα από έρευνες της αστυνομίας για υπόθεση διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοση του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Εις βάρος των συλληφθέντων, αλλά και σε βάρος ακόμη ενός 49χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε φυλακή στην χώρα μας, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ εξέρχονταν από ισόγειο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος.

Οι δύο συλληφθέντες μετέφεραν μία χάρτινη συσκευασία και μία σακούλα, που μεταξύ άλλων, περιείχαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, κατά την διάρκεια του αστυνομικού ελέγχους ο 30χρονος επιχείρησε να το σκάσει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν σε κοντινή απόσταση και να τον συλλάβουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησαν στον αποθηκευτικό χώρο, σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην φυλακή, βρήκαν και κατάσχεσαν:

-μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή άνευ κοντακίου, επιμελώς τυλιγμένο με μαύρη νάιλον συσκευασία και διαφανή κολλητική ταινία,

-υποπολυβόλο τύπου Uzi,

-γεμιστήρας του ιδίου υποπολυβόλου κενός φυσιγγίων,

-γεμιστήρας του πολεμικού τυφεκίου κενός φυσιγγίων,

-διόπτρα,

-κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, επιμελώς τυλιγμένο με μαύρη νάιλον συσκευασία και διαφανή κολλητική ταινία,

-μαύρη σακούλα που περιείχε -33- φυσίγγια,

-4 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

-30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

-δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων,

-δύο πομποδέκτες UHF και

-διαβατήριο ελληνικών αρχών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, συνελήφθη και ο τρίτος κατηγορούμενος από την Τουρκία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί και Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, αναζητείται προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών, για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση (χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ως εργαλείο διάπραξης απάτης).

Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.