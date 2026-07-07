Απίστευτη σύμπτωση: Δύο αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα αγόρια και είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος

Μια σπάνια σύμπτωση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έκανε γνωστή η Πατρινή γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα, δύο υγιέστατα αγοράκια, τα οποία είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος γέννησης, 2.810 γραμμάρια.

Όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και τελικά έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ημέρα, με τη σύμπτωση του ίδιου βάρους να κάνει την περίσταση ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Η γιατρός μίλησε για μια μοναδική στιγμή που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο μητέρες, σε αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής τους.

Στην ανάρτησή της η Εύα Μαυρομμάτη αναφέρει:

«Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ . Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα! Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκατε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά!!»