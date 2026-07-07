Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε και παρενόχλησε περαστικούς

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν χτες τα ξημερώματα οι αρχές, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο δύο περαστικούς στο δρόμο ενώ απείλησε και μία 16χρονη παρενοχλώντας την.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισααγγελέα.