Σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού για εμπρησμό από πρόθεση
στο Λαγονήσι Αττικής
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των στελεχών της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:05, σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Λαγονησίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με την χρήση γυμνής φλόγας, και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Στο πλαίσιο της άμεσης και συντονισμένης διερεύνησης του περιστατικού συνέλαβαν έναν 25χρονο αλλοδαπό για εμπρησμό από πρόθεση.
Ο συλληφθείς κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
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