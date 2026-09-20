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Συνελήφθη διακινητής που προωθούσε μη νόμιμους μετανάστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/09/2026 15:53
Συνελήφθη διακινητής που προωθούσε μη νόμιμους μετανάστες
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου (19/9/2026), σε επαρχιακή οδό του Έβρου, έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε μη νόμιμους μετανάστες, στο εσωτερικό της χώρας.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί, εντόπισαν τον δράστη, να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο, έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν τόσο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όσο και δυο κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

 

 

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