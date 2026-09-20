Σοκ σε κηδεία στον Άγιο Νικόλαο Λυγιάς Ναυπάκτου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου καθώς και στο ΕΚΑΒ για ένα περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Νικολάου στο Λυγιά Ναυπάκτου.Κατά την διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, ένα μεγάλο τμήμα από το πεύκο που βρίσκεται στο προαύλιο, έσπασε με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις άνδρες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν κάτω από το δέντρο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ

Με την πτώση του δέντρου επικράτησε πανικός και άμεσα παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν την Πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου καθώς και το κέντρο υγείας.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες όπου έκοψαν το δέντρο και στη συνέχεια παρέδωσαν τους τραυματίες στο ασθενοφόρο του κέντρου υγείας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους και δεν υπάρχει ζήτημα για την υγεία τους.