Ποιοι πληρώνονται από αύριο έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Σημαντικές πληρωμές ξεκινούν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με περισσότερα από 1,39 δισ. ευρώ να κατευθύνονται στους λογαριασμούς 2.712.497 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,63 εκατ. συνταξιούχους.

Νωρίτερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν περίπου 15,9 εκατ. ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για παροχές. Παράλληλα, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Σειρά πληρωμών προγραμματίζει και η ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

– 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

– 1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά, μέσα σε πέντε ημέρες, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα διοχετεύσουν στην οικονομία 1.392.004.633,40 ευρώ, με τις συντάξεις Οκτωβρίου να αποτελούν μακράν το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων καταβολών.