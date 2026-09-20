Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Ένα δελφίνι, εντοπίστηκε σήμερα νεκρό, στον Θερμαϊκό, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το θαλάσσιο θηλαστικό, εντοπίστηκε μπλεγμένο στα δίχτυα ψαράδων, ενώ άνδρες του Λιμενικού, οργάνωσαν επιχείρηση για την απομάκρυνσή του από τη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, πήγαν στο σημείο, προκειμένου να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 140 κιλών, για να προβούν στη διαδικασία υγειονομικής ταφής του.