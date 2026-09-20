Νεκρός οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο. Σερρών- Νιγρίτας
Ένας 40χρονος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες.
Πιο αναλυτικά, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (19/9/2026), στο 3,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών- Νιγρίτας, όταν το αυτοκίνητο του 40χρονου, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.
Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.
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