Νεκρός οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο. Σερρών- Νιγρίτας

Ένας 40χρονος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (19/9/2026), στο 3,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών- Νιγρίτας, όταν το αυτοκίνητο του 40χρονου, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.