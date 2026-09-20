Άδ. Γεωργιάδης: Κανείς δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο “Ελπίς”

προκειμένου να αλλάξει η ώρα στο πιστοποιητικό θανάτου του Μαζωνάκη

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ”, για το θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε, μεταξύ άλλβν, ότι: “Κανείς δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο “Ελπίς”, προκειμένου να αλλάξει η ώρα στο πιστοποιητικό θανάτου του Μαζωνάκη”.

Διαβάστε παρακάτω, ολόκληρη την ανάρτησή του στο “Χ”.

– Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου “ΕΛΠΙΣ”

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής

Σταύρος Θεοδωρίδης