Ρόδος: Ύποπτο ιστιοφόρο στον Μονόλιθο

Ένα ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε στην θαλάσσια περιοχή του Μονόλιθου Ρόδου, θεωρήθηκε ύποπτο από τις Λιμενικές Αρχές.

Η Λιμενική αρχή Ρόδου ενημερώθηκε για το περιστατικό χτες το πρωί. Οι επιβαίνοντες του σκάφους αφού αποβιβάστηκαν από αυτό, τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα το ιστιοφόρο βυθίστηκε. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και περιπολικό όχημα του Λιμενικού.

Οι αρχές “χτένισαν” την περιοχή και εντόπισαν συνολικά 53 αλλοδαπούς εκ των οποίων 12 άνδρες, 17 γυναίκες. Ανάμεσά στους επιβαίνοντες ήταν και 25 ανήλικοι. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Όπως ισχυρίστηκαν οι επιβαίνοντες, ξεκίνησαν από το Φετιγιέ της Τουρκίας αφού ο καθένας πλήρωσε 5.000 ευρώ για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου διενεργεί την προανάκριση.