Συλλήψεις για απάτες με «μαϊμού» υπαλλήλους τηλεπικοινωνιών

Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αττική, την ώρα που πήγαιναν να παραλάβουν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ από σπίτι γυναίκας που είχε εξαπατηθεί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ήταν «εισπράκτορες» εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Πώς έστηναν την παγίδα στα θύματα

Τα μέλη της οργάνωσης έκαναν καθημερινά πολλές τηλεφωνικές κλήσεις. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να πείσουν τα θύματά τους. Σε μία από τις μεθόδους τους επικαλούνταν δήθεν διαρροή ραδιενέργειας και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών. Στη συνέχεια τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από το σπίτι. Στη συνέχεια έμπαιναν στο παιχνίδι οι «εισπράκτορες». Πήγαιναν στις οικίες των θυμάτων και έπαιρναν τα χρήματα και τα κοσμήματα, λέγοντας ότι χρειάζονταν για καταμέτρηση ή εκτίμηση.

Διακριτοί ρόλοι και νέες έρευνες

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συγκεκριμένη δομή, με διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα και πραγματοποιούσαν τις απατηλές κλήσεις, ενώ οι «εισπράκτορες» πήγαιναν στα σπίτια για την παραλαβή ή την αφαίρεση των χρημάτων και των τιμαλφών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται τουλάχιστον σε ακόμη μία παρόμοια υπόθεση, που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας στην Αττική. Μάλιστα, ο ένας χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μεταφορά των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα. Οι δύο 19χρονοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εμπλοκή και άλλων μελών της οργάνωσης και για τον συνολικό προσδιορισμό της ζημίας.