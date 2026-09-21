Αγροτικό τούμπαρε μετά τη σύγκρουση με βυτιοφόρο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Καρδουλιανός, στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο.

Αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αγροτικό αναποδογύρισε. Ο οδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζητήθηκε και δεύτερο ασθενοφόρο, καθώς στο τροχαίο αναφέρθηκαν συνολικά τρεις τραυματίες.

Την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε έντονη βροχόπτωση, γεγονός που ενδέχεται να δυσκόλεψε τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Το νέο περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως επισημαίνουν, τα τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο είναι συχνά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων. Παράλληλα, επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποιούν παρακαμπτήριο δρόμο που παραμένει χωρίς ασφαλτόστρωση.

Η διέλευση των οχημάτων σηκώνει σκόνη, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για προβλήματα στην ατμόσφαιρα και την ορατότητα.

«Τι ακριβώς πρέπει να συμβεί για να ληφθούν μέτρα προστασίας για τη ζωή των κατοίκων;», διερωτάται κάτοικος της περιοχής, ζητώντας παρεμβάσεις στο σημείο.

Το σημερινό τροχαίο επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του δρόμου και την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων.

Πηγή: neakriti.gr