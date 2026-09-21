Κιλκίς: Συνέλαβαν 46χρονο- Είχε διακινήσει 35 κιλά κοκαΐνης

Συνέλαβαν 46χρονο. Εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Προχθές το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Παιονίας συνέλαβαν έναν 46χρονο υπήκοο της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς.

Όπως φαίνεται εις βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Συμφωνα με όσα αναφέρονται στο ευρωπαϊκό έντλαμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα η πράξη τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ιταλία.