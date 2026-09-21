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Ελέγχους σε οίκους ανοχής έκανε η Δ.Α.Ο.Ε.

25 συλλήψεις στην Αθήνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/09/2026 13:00
Ελέγχους σε οίκους ανοχής έκανε η Δ.Α.Ο.Ε.
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Σε 25 συλλήψεις γυναικών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αθήνα. Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν τις γυναίκες να εργάζονται σε χώρους που είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα, έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων.

Έλεγχοι σε οίκους ανοχής 

Στο επίκεντρο της αστυνομικής δράσης βρέθηκαν πέντε οίκοι ανοχής, καθώς και ένας ακόμη χώρος που λειτουργούσε με το πρόσχημα της παροχής υπηρεσιών μασάζ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο και σε κέντρο διασκέδασης, χωρίς όμως να διαπιστωθούν σχετικές παραβάσεις.

Από τις 25 γυναίκες που συνελήφθησαν, 19 είναι αλλοδαπές και 6 ημεδαπές.

Τι κατασχέθηκε 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά 2.870,50 ευρώ, αλλά και 6 καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων.

Οι συλληφθείσες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την Αρχή. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.

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