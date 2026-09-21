Σέρρες: Ψάρευαν παράνομα όστρακα

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπές γυναίκες πέρασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καβάλας, καθώς φέρονται να ψάρευαν παράνομα, όστρακα καθώς και να εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριό τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο γυναίκες κινεζικής καταγωγής, 61 και 54 ετών. Οι δύο γυναίκες ψάρευαν στο λιμάνι της Αμφίπολης Σερρών, με στόχο την πώληση και την εμπορία της ποσότητας οστράκων, που έφταναν σε βάρος τα 32 κιλά. Πρόκειται για όστρακα του είδους “RUDITAPESDECUSSATUS” (αχιβάδα). Μάλιστα οι δύο γυναίκες τα είχαν ψαρέσει χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία, ενώ δεν διέθεταν άδεια.

Η ποσότητα των οστράκων κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο και διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.