Σύρος: Ζευγάρι γύρισε το νησί με τράκτορα

Με τράκτορα γύρισαν τη Σύρο ο Αποστόλης Κωνσταντάκης και η Εύα Κόπελου, την ημέρα που παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον μικρό τους γιο, Κωνσταντίνο. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Σύρο και συνδύασε το μυστήριο με τη βάφτιση του παιδιού τους.

Η επιλογή του τρόπου μετακίνησης έδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στη σημαντική αυτή ημέρα.

Η ξεχωριστή επιλογή του ζευγαριού

Ο Αποστόλης Κωνσταντάκης και η Εύα Κόπελου θέλησαν η ημέρα του γάμου τους και της βάφτισης του γιου τους να έχει κάτι διαφορετικό. Έτσι, επέλεξαν να μετακινηθούν με τράκτορα. Η παρουσία του οχήματος δεν πέρασε απαρατήρητη. Το ζευγάρι γύρισε το νησί με τον τράκτορα, δημιουργώντας ένα διαφορετικό σκηνικό στους δρόμους της Σύρου.

Γάμος και βάφτιση την ίδια ημέρα

Ο γάμος του ζευγαριού και η βάφτιση του μικρού Κωνσταντίνου έγιναν μαζί, σε μια ημέρα που συνδύασε δύο σημαντικές στιγμές για την οικογένεια. Η επιλογή του τράκτορα συνδέθηκε άμεσα με την επαγγελματική καθημερινότητα του ζευγαριού και έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην ημέρα. Έτσι, μετά το μυστήριο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους είδαν τη Σύρο μέσα από ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό σκηνικό.

Ο γάμος και η βάφτιση έγιναν με αυτόν τον τρόπο μια ξεχωριστή διπλή γιορτή, με τη μετακίνηση με τράκτορα να αποτελεί το στοιχείο που ξεχώρισε.