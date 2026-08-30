Στο εδώλιο ο Άρης Μουγκοπέτρος- Συνελήφθη μετά από αλκοτέστ

Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε το μεσημέρι ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος που εντοπίστηκε το πρωί από την Τροχαία, να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

“Ζητώ συγγνώμη, ήπια δυο ποτήρια παραπάνω”, δήλωσε. Αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί αύριο στο αυτόφωρο.