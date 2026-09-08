Κρήτη: Σε συζητήσεις για δομή φιλοξενίας μεταναστών

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα συνάντηση φορέων και κατοίκων του Ηράκλειου με τον υπουργό μετανάστευσης και ασύλου Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, με θέμα τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους.

Πάνω από 700 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί

Ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η δομή στην Κρήτη θα γίνει ωστόσο κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν.

Αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται περισσότεροι από 700 παράτυποι μετανάστες και αύριο έχει προγραμματιστεί μεταφορά 319 ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα με το πλοίο που έχει μισθώσει το υπουργείο μετανάστευσης.

Σήμερα στην Κρήτη έχουν φτάσει 158 μετανάστες

Έως το Σάββατο αναμένεται να γίνει και δεύτερο δρομολόγιο, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το νησί. Μόνο σήμερα έφτασαν στην Κρήτη 158 παράτυποι μετανάστες.