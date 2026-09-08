Πύργος: Τέλος δράσης για τους “μαϊμού” λογιστές

Παρίσταναν τους λογιστές και αποσπούσαν κοσμήματα. Οι δύο απατεώνες είχαν γίνει ειδικοί στις «τηλεφωνικές φάρσες» στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

Φως κατάφεραν να ρίξουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις απάτης, που τάραξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου τον Ιούλιο του 2026. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος άνδρας, υποδυόμενος τον λογιστή κάλεσε στο τηλέφωνο μια γυναίκα στον Άγιο Ηλία Πύργου. Ο «μούφα» λογιστής έπεισε την γυναίκα να τοποθετήσει τα κοσμήματά της εκτός της οικίας της, με πρόσχημα την αποφυγή προστίμου. Έπειτα, ο αλλοδαπός κατηγορούμενος κινούμενος με ταξί, συνοδευόμενος από άγνωστο συνεργό του, μετέβη στο σημείο και απέσπασε τα κοσμήματα.

Στο δεύτερο χτύπημα, άλλος ένας φερόμενος λογιστής επικοινώνησε τηλεφωνικώς με γυναίκα, αυτή την φορά στον Πύργο. Ο δράστης κατάφερε να πείσει την γυναίκα, έπειτα από ψευδείς ισχυρισμούς, να παραδώσει τα κοσμήματά της. Ο άνδρας κατάφερε να της αποσπάσει κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, αφού μετέβει στην οικία της γυναίκας , η οποία τοποθέτησε τα κοσμήματα έξω από το σπίτι της.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.