Νέα Μάκρη: Αυτοκίνητο μπήκε σε φαρμακείο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά της Νέας Μάκρης όταν αυτοκίνητο εισέβαλλε σε φαρμακείο.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άνδρας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να μπει μέσα σε φαρμακείο.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές.