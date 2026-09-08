Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά σε σακούλα

Το σημείο που βρέθηκαν τα οστά

Το σημείο που βρέθηκαν τα οστά INTIME

Σοκ στη Κυψέλη, με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν κοντά σε γήπεδο στην περιοχή της Αλεπότρυπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά ήταν μέσα σε σακούλα και τα εντόπισε ένα παιδί τυχαία.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία και ειδικός ανθρωπολόγος. Παράλληλα οι αρχές ανοίγουν τους φακέλους που αφορούν εξαφανίσεις ανθρώπων με τις έρευνες να στρέφονται πρώτα εκεί.