13 χελώνες Καρέτα- Καρέτα τραυματίστηκαν τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος ήταν δυστυχώς ένας ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας για το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ. 13 θαλάσσιες χελώνες έφτασαν από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, όλες με ανάγκη άμεσης φροντίδας.

Μία από αυτές είναι ο μικρός ‘Κολίανδρος’.

Αυτή η Καρέττα βρέθηκε στην Κεφαλονιά με σοβαρό τραυματισμό στο πτερύγιό του, εξαιτίας εμπλοκής σε πετονιά. Δυστυχώς, όταν εντοπίστηκε, ο τραυματισμός ήταν ήδη τόσο σοβαρός που είχε χάσει το ένα του πτερύγιο.

Το τραύμα στο πτερύγιο απο πετονιά ΑΡΧΕΛΩΝ

Η πορεία του προς την αποκατάσταση έγινε δυνατή χάρη στην άμεση ανταπόκριση και συνεργασία πολλών ανθρώπων όπου βοήθησαν η τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα να μεταφερθεί άμεσα και με ασφάλεια στην Αθήνα και στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Ο ‘Κολίανδρος’ βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζεται. Η ιστορία του μας υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις των εγκαταλελειμμένων ή χαμένων αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια ζωή.