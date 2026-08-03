Δύο συλλήψεις για θερμές εργασίες σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική

Δυο συλλήψεις πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Νέα Κηφισιά και την Χαλκιδική.

Στη Νέα Κηφισιά συνελήφθη 49χρονος υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος χρησιμοποιούσε φλόγιστρο για εργασίες μόνωσης σε ταράτσα, κοντά σε δασική έκταση. Οι εργασίες γίνονταν σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής συνελήφθη ένας 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Από τους σπινθήρες προκλήθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να καούν περίπου έξι στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687,50 ευρώ.