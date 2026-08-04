Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη Λούμπα- Πυροσβέστες και εθελοντές απέναντι στις φλόγες

Σκληρή μάχη με τη φωτιά έδωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πυροσβέστες και εθελοντές στην περιοχή Λούμπα, στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κινούνταν με ένταση και οι δυνάμεις πυρόσβεσης προσπαθούσαν να περιορίσουν το μέτωπο και να αναχαιτίσουν την εξάπλωσή του.

Το βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα της στο Facebook η Forecast Weather Greece καταγράφει χαρακτηριστικές εικόνες από την επιχείρηση.

Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα μέσα σε πυκνούς καπνούς, δίνοντας μάχη σε δύσβατο σημείο και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η Λούμπα αποτέλεσε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της πυρκαγιάς. Εκεί επικεντρώθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, που συνέχισαν τις προσπάθειες μέχρι αργά το βράδυ, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση της επιχείρησης και την προσπάθεια πυροσβεστών και εθελοντών να συγκρατήσουν τις φλόγες.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε τρία μέτωπα: στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις από αέρος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δεκάδες εθελοντές με υδροφόρες. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Στις επιχειρήσεις συνδράμει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη μετακίνηση πολιτών, εφόσον χρειαστεί.

Τον συντονισμό όλων των δυνάμεων έχει αναλάβει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, όπως τα επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δείχνουν ότι έως τις 12:16 της Δευτέρας η καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ξεπέρασε τα 130.000 στρέμματα.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου.

Στο «πορτοκαλί» η Αττική – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο

Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπει για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου κατατάσσει τρεις περιοχές στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ οι αρχές διατηρούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου)

Χάρτης/Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι εναέριες περιπολίες συνεχίζονται, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε γενική επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά ενεργά συμβάντα αυξάνουν τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Την ίδια ώρα, στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευάλωτες περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις Περιφέρειες, τους Δήμους και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπενθυμίζουν βασικούς κανόνες πρόληψης:

-Να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

-Να θυμούνται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

-Να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και τα κανάλια επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

-Αν εντοπίσουν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική καλώντας το 199.

Οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πυρκαγιά.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλών ενεργών συμβάντων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.