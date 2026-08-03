Μαίνεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική

Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές, από εδάφους, με πολλά υδροφόρα οχήματα, στην πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στη Δυτική Αττική.

Οι επιχειρήσεις τους, επικεντρώνονται κοντά στη ΒΙΠΕ στα Μέγαρα, στη Λούμπα, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, προκειμένου να ανακόψουν τα μέτωπα, και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Το 112 έστειλε συνολικά πέντε μηνύματα προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, ‘Ανω Βλυχάδα, ‘Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και ‘Ανω Αλεποχώρι.