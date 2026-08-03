Μια κιβωτός μέσα στις στάχτες

Μπαίνοντας στο Στάδιο Ολυμπιακών Μεγαρέων, αντικρίσαμε ένα καταφύγιο ζωής. 87 ζώα συντροφιάς και πάνω από 40 ζώα παραγωγής γλίτωσαν από τον πύρινο εφιάλτη που έπληξε το Πόρτο Γερμενό, τα Μέγαρα και την ευρύτερη περιοχή.

Ένα δεύτερο καταφύγιο στήθηκε και στα Βίλια το οποίο υποδέχθηκε 90 ζώα στο σύνολο.

Εθελοντές τα διέσωσαν και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Τα περισσότερα ζώα έφτασαν στο κέντρο φιλοξενίας με αναπνευστικά προβλήματα, με εγκαύματα και με τον φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια τους. Ζώα τα οποία περιμένουν να επανενωθούν με τους ιδιοκτήτες τους. Υπάρχουν και εκείνα όμως που εγκαταλείφθηκαν στο πύρινο μέτωπο.

“Κανένας δεν μένει πίσω” , ήταν το μήνυμα των εθελοντών που με στοργή και αγάπη φροντίζουν αυτά τα πλάσματα που μέσα στο χάος κινδύνευσαν. Μία ιδιαίτερα τρυφερή εικόνα ήταν εκείνη της επανένωσης της Μαρίας με των σκύλο της τον Ντιέγκο. Η Μαρία τον έψαχνε 2 ημέρες και κατάφερε να τον βρει μέσω της εθελοντικής ομάδας. Ξέσπασε σε κλάματα μόλις αντίκρισε τον τετράποδο φίλο της, ο οποίος είχε γαντζωθεί από τα κάγκελα του κλουβιού που τον προστάτευαν και την περίμενε να τον πλησιάσει. Σαν να της φώναζε “ήξερα πως θα έρθεις!”.

Οι εθελοντές, οι πολίτες και οι πυροσβέστες λοιπόν κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην μείνει κανένας πίσω. Οι συνθήκες όμως δυσκόλεψαν το έργο τους με αποτέλεσμα να μείνουν αρκετά ζώα αβοήθητα. “Μόνο ο θεός μπορούσε να βοηθήσει”, ψέλλισε ο εθελοντής πυροσβέστης που διέσωσε αρκετά ζώα τις προηγούμενες ημέρες. Άψυχα σώματα ζώων στο δρόμο που ανεβαίναμε για να φτάσουμε στα Μέγαρα. Εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι φλόγες μπορεί να έσβησαν, όμως ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Γιατί πίσω από κάθε ζώο που διασώθηκε κρύβεται μια ιστορία επιβίωσης και πίσω από κάθε διάσωση ένας άνθρωπος που επέλεξε να μη γυρίσει το βλέμμα αλλού. Και ίσως, τελικά, αυτό να είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή: ότι ακόμη και μέσα στις στάχτες, η ελπίδα βρίσκει πάντα έναν τρόπο να επιβιώσει.