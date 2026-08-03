Συνελήφθη 26χρονος από τη Β. Μακεδονία για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

Στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες MDMA, κεταμίνης, κοκαΐνης, κάνναβης, 195 δισκία XTC και περισσότερα από 14.000 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 26χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Έπειτα από διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στο όχημά του, στην κατοικία του και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

115 συσκευασίες («φιξάκια») μεθαμφεταμίνης (MDMA), συνολικού βάρους 103,8 γραμμαρίων,

74 συσκευασίες κεταμίνης, βάρους 80,1 γραμμαρίων,

30 συσκευασίες ροζ κοκαΐνης, βάρους 25,7 γραμμαρίων,

13 συσκευασίες κοκαΐνης, βάρους 10,2 γραμμαρίων,

τέσσερις μικροσυσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 18 γραμμαρίων,

195 δισκία XTC,

καθώς και το χρηματικό ποσό των 14.290 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προερχόταν από την παράνομη δραστηριότητά του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου