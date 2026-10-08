Λιβαδειά: Αγριογούρουνα σουλατσάρουν στους δρόμους

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η συνεχής εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές.

Ένα νέο βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου που καταγράφει τα αγριογούρανα να κόβουν βόλτες κατά τις βραδινές ώρες σε δρόμο στην Λιβαδειά.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έναν καθημερινό φόβο για κάποιο πιθανό μελλοντικό ατύχημα.