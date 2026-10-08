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Λιβαδειά: Αγριογούρουνα σουλατσάρουν στους δρόμους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/10/2026 12:34
Λιβαδειά: Αγριογούρουνα σουλατσάρουν στους δρόμους
Τα αγριογούρουνα στους δρόμους της Λιβαδείας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Sterea economy- FACEBOOK

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η συνεχής εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές.

Ένα νέο βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου που καταγράφει τα αγριογούρανα να κόβουν βόλτες κατά τις βραδινές ώρες σε δρόμο στην Λιβαδειά.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έναν καθημερινό φόβο για κάποιο πιθανό μελλοντικό ατύχημα.

 

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