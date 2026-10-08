Γιώργος Μαζωνάκης: Στον ανακριτή αύριο η κόρη των δύο γιατρών

Στον 32ο τακτικό ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο, η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατάθεσή της θεωρείται σημαντική για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο εκείνες τις ώρες.

Οι ερωτήσεις για την πλασμαφαίρεση και τη μέθη

Η κόρη των δύο γιατρών αναμένεται να ερωτηθεί αν είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Εφόσον επιβεβαιώσει ότι έκανε τη συγκεκριμένη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το εάν της είχε χορηγηθεί μέθη πριν από τη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων δείχνουν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ουσίες με κατασταλτικές και αγχολυτικές ιδιότητες που περιέχονται σε φάρμακα, μεταξύ των οποίων και φάρμακο με Μιδαζολάμη.

Στα πρώτα αποτελέσματα, δεν γίνεται μέχρι στιγμής αναφορά σε προποφόλη, για την οποία φέρεται να είχε ζητήσει αντίδοτο η κατηγορούμενη γιατρός.

Τι κατέθεσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Χθες πέρασαν την πόρτα του 32ου τακτικού ανακριτή δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία γιατρός-αναισθησιολόγος, η οποία εργαζόταν στο παθολογικό ιατρείο του Κολωνακίου έως το 2023 και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Η γιατρός μίλησε για τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη και έδωσε λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το εάν χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, τα κινητά τηλέφωνα εμπλεκόμενων προσώπων και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.