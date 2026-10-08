10,5 εκ. λαθραία τσιγάρα στον Πειραιά – Μία σύλληψη

Μια μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Στελέχη του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία και την ΑΑΔΕ, έκαναν έλεγχο σε εμπορευματοκιβώτιο.

Φωτογραφία/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 10.500.000 λαθραία τσιγάρα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας το Δημόσιο θα έχανε 2.148.862,99 ευρώ από δασμούς και φόρους.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός.

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού που συμμετείχαν στην επιχείρηση και υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι για το παράνομο εμπόριο θα συνεχιστούν.