Πιάστηκαν με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρα στα διόδια Θηβών
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν προχθες το πρωί στα διόδια Θηβών, επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, έναν άνδρα και μία γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Οι δύο συλληφθέντες βρέθηκαν με λαθραία τσιγάρα.
Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν στην κατοχή τους, εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν:
- 5.500 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων, διάφορων μαρκών,
- το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ, καθώς και
- 3 κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και το αυτοκίνητο των δραστών, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.
Τα κατασχεμένα καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο.
Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.
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