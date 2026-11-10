“Είμαι τρελός, φωνάζω τι ωραία εποχή για να είσαι ζωντανός”- Το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ κάνει χαμό πριν κυκλοφορήσει

“Είμαι τρελός, φωνάζω τι ωραία εποχή για να είσαι ζωντανός“…είναι οι στίχοι που ακούγονται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για το promo του νέου άλμπουμ του ΛΕΞ και φυσικά στα social media έγινε πανικός! Χιλιάδες χρήστες του tik tok έκαναν viral το τραγούδι πριν ακόμα κυκλοφορήσει…και η ανυπομονησία φουντώνει όλο και περισσότερο!

Παρασκευή και 13… Για κάποιους είναι συνώνυμο της γρουσουζιάς, για άλλους τίτλος ταινίας τρόμου. Για τον ΛΕΞ, όμως, είναι η ιδανική ημέρα για να αποκαλύψει το νέο του άλμπουμ!

Ο αγαπημένος ράπερ επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να δημοσιεύσει το teaser στο Instagram και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε πανικό στα social media. Οι θαυμαστές του προσπαθούν ήδη να αποκρυπτογραφήσουν κάθε λεπτομέρεια από το βίντεο.

Και φυσικά, τίποτα δεν φαίνεται να είναι τυχαίο! Το τρέιλερ παρουσιάζει τέσσερα παιδιά να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, στο ταμπλό του οποίου ξεχωρίζουν εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, όπως η Καμάρα, ο Λευκός Πύργος και ο Πύργος του ΟΤΕ.

Την ίδια ώρα, η μυστηριώδης μάσκα που εμφανίζεται στο βίντεο παραπέμπει στον Jason Voorhees, τον εμβληματικό χαρακτήρα της κινηματογραφικής σειράς τρόμου «Παρασκευή και 13».

Και κάπου εκεί ακούγεται η φράση: «Στην εποχή του μη χρόνου, μια λάθος κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Η μάσκα περιμένει εσένα». Ένα αινιγματικό μήνυμα που φουντώνει ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία για τη νέα δισκογραφική δουλειά.

Στο Spotify έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και το κοινό μετρά τις ημέρες μέχρι την κυκλοφορία.

Ο Θεσσαλονικιός ράπερ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να κρατά το κοινό του σε εγρήγορση. Με στίχους που ακουμπούν την καθημερινότητα, τις κοινωνικές ανισότητες και τις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια της rap σκηνής και να αποκτήσει ακροατές από διαφορετικές ηλικίες.

Το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Μπάσταρδος», έρχεται να προστεθεί σε αυτή την πορεία και οι προσδοκίες είναι ήδη μεγάλες.

Το μόνο σίγουρο; Αυτή την Παρασκευή, η γρουσουζιά μπορεί να περιμένει…

Πηγή βίντεο: Instagram- lextgk